الكشف عن مشروع لإيجاد بدائل لـ(الزئبق) في التعدين التقليدي





كشفت هيئة الأبحاث الجيولوجية ممثلة في مكتبها بولاية نهر النيل وجامعة وادي النيل، عن مشروع لإيجاد بدائل لاستخدام الزئبق في التعدين التقليدي إلى جانب الإهتمام بالبيئة وعدم تلوثها.

واستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المكلف بولاية نهر النيل جيولوجي محمد طاهر اليوم، مدير جامعة وادي النيل حسن الحاج حمد يرافقه عميد كلية الدراسات العليا معتصم الحاج حسين وعميد كلية علوم الأرض والمعادن د. الأمين دفع الله سليمان وعدد من أساتذة الجامعة.

وأكد طاهر مناقشتهم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب الهيئة بولاية نهر النيل وجامعة وادي النيل والتي تشمل العمل الحقلي لطلاب كلية علوم الأرض وتبادل الخبرات ووضع الخطط لترقية وتطوير العمل الجيولوجي بالولاية إلى جانب إحكام التنسيق بين الجانبين لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات المؤسستين.

من جانبه، أشاد مدير جامعة وادي النيل د. حسن الحاج حمد الصائم، بمستوى التنسيق بين الجامعة وهيئة الأبحاث الجيولوجية لتحقيق أقصى استفادة، مؤكداً استعدادهم الكامل للتعاون والتنسيق المشترك للمضي قدماً بالشراكة حتى تثمر واقعاً ملموساً يحقّق الاستفادة للجانبين.

من جهته، دعا عميد كلية علوم الارض والمعادن بجامعة وادي النيل، الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لتوفير الدعم الفني واللوجستي للكلية.

يذكر أن الوفد زار المعرض الجيولوجي بمكتب الهيئة، ووقف على الخامات المعدنية المتوفرة بالولاية.

صحيفة الصيحة