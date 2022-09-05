“أبو هاجة” يرد بحزم على حديث قيادات “المجلس المركزي” حول هيكلة الجيش





قال المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش العميد د. الطاهر أبو هاجة، إن خروج القوات المسلحة والقوات النظامية من المشهد السياسي، لا يعني مطلقاً إخلاء الجو لهؤلاء للحديث غير المسؤول عن هذه القوات، ووصف حديثهم عن هيكلة الجيش بأنه “هترشة بلا وعي”.

ويأتي حديث أبو هاجة رداً على حديث قيادات بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وإعلانهم “العمل على بناء جيش وطني تكون نواته قوات الدعم السريع” ورفضهم لرئاسة البرهان للبلاد.

وقال أبو هاجة: “مؤكد أن قناعة قادة القوات النظامية بإفساح المجال للحوار لا يعنى تطاول بعضهم وخوضهم فيما لا علم لهم به”. وأضاف: “للأسف هؤلاء لم يتعلموا حتى الآن من تجاربهم ولم يعوا إلى اليوم معرفة الخيط الرفيع الذي يفصل بين الحرية والفوضى”. وتابع: “مثل هذا الحديث ليس في مصلحتهم ومن الأفضل أن يجوّدوا لوحهم وأن لا يعودوا لمثله أبداً”.

صحيفة السوداني