الطاقة تبحث طرح مشروعات كهربائية على شركات مصرية





بحث وزير الطاقة والنفط مهندس محمد عبد الله محمود إمكانية تطوير التعاون السوداني المصري في مجال الطاقة والكهرباء.

وتناول اللقاء الذي جمع الوزير مع السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، إمكانية التعاون في زيادة الربط الكهربائي وطرح مشروعات الطاقات المتجددة في السودان للشركات المصرية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، بجانب تدريب وتطوير الكوادر وتبادل الخبرات.

واستعرض وزير الطاقة موقف تنفيذ مشروع زيادة الربط الكهربائي بين السودان ومصر والتحديات التي تواجه المشروع، وثمن الوزير دور مصر في تذليل العقبات التي تواجه مشروع تركيب المحولات، مؤكداً أن الأعمال تسير بصورة طيبة بعد تسلّم معدات المحطة كافة، التي يتوقع أن تعمل على رفع الربط الكهربائي من (70 ميغاواط إلى 300 كمرحلة أولية حتى تصل إلى 700 ميغاواط).

من ناحيته، أكد السفير المصري حسام عيسى اهتمام ودعم مصر لمشروع زيادة الربط الكهربائي وزيادة التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء، متطلعاً إلى شراكة حقيقية تفضي إلى تنمية مستدامة للبلدين، موضحاً أن السودان بلد شقيق وله الأولوية من المشاريع المشتركة التي تحقق التبادل التجاري والسلعي بين البلدين.

صحيفة السوداني