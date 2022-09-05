والى الخرطوم يوجّه بشفط مياه الأمطار





وجه والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، الجهات المختصة بالإسراع في شطب وتصريف المياه الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بالولاية أمس الأول.

وشدد الوالي خلال جولة تفقدية بمحليات العاصمة على غرف العمليات على مستوى الولاية، على سحب المياه من المنخفضات والتدخل العاجل لتلافي المخاطر التي خلفتها الرياح والزوابع الرعدية. كما وجه بفتح مصرف الخرطوم(٢) المؤدي إلى مصارف شارع الخور بالمنطقة الصناعية.

وكانت شوارع الجامعة والجمهورية والحرية بالخرطوم قد شهدت تراكماً كبيراً للمياه جراء ارتفاع مناسيب النيل التي تسببت في بطء تصريف مياه هذه الشوارع، حيث تم فتح البوابات على ضفة النيل مما ساعد على تصريف المياه.

صحيفة السوداني