مدير الضرائب: “شايلين وش القباحة واللوم علينا كتير”





كشف الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد علي مصطفى، عن تحقيق الديوان ربطاً ضريبياً بقيمة (200) مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي.

وطالب مصطفى بضرورة تحسين معاش كل موظفي الديوان “حتى لا ندخلهم في امتحانات مع أنفسهم وأمانتهم”، وقال أمس، في ورشة تنمية الإيرادات الضريبية: (إنه لا أمانة على المحتاج)، وذكر أن العاملين يحملون مليارات الجنيهات وفي الآخر نمنحهم “فتافيت”، وأضاف: “لابد أن يكون للديوان هيكل مميز مع تحديث لمرتبات العاملين بالديوان كل عام لمواكبة متطلبات الحياة”، وتابع: “لابد من تحسين هيكل العاملين وحوافزهم”، موضحاً أن الديوان مسؤول عن توريد الأموال لوزارة المالية، ونوه إلى أن وضع الديوان مثل أية جهة حكومية أخرى “نأخذ المرتبات والتسيير والحوافز”، وزاد: “شايلين وش القباحة واللوم علينا كتير”.

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني