إدارة السدود تعلن الجاهزية لاستيعاب مياه السيول بالخرطوم





أعلنت إدارة السدود بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بالخرطوم، الجاهزية لتحقيق أعلى مستوى من السعة التخزينية لمياه السيول.

وسجّلت الإدارة زيارة إلى عدد من السدود بالخرطوم، للوقوف على قدرتها التشغيلية في استيعاب مياه السيول، أبرزها الكنجر، السليت، الكباشي، المنصوراب، شمبات، وادي سيدنا.

وقال مسؤول بالهيئة- حسب وكالة السودان الرسمية- أمس (الأحد)، إنّ السعة التخزينية لسدّ المنصوراب بلغت نسبة (80%) واستوعب كمية السيول المنحدرة من مناطق كردفان تّجاه ولاية الخرطوم تماماً وفقاً لما هو مخطط له، وأضاف: “أمّا سديّ خور شمبات ووادي سيدنا لم يستقبلا كمية المياه المطلوبة بعد”.

صحيفة السوداني