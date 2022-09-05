سوداني يرغب في رد 190 الف جنيه وصلته عن طريق الخطأ عبر تطبيق بنكك ولم يعرف صاحبها





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال تعالى: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وقوله تعالى: ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ) صدق الله العظيم

يا شباب وصلني مبلغ 190.000 ألف عن طريق بنكك الكلام دا قبل عشرة يوم وإلى الآن ماف زول ظهر اتصلت لناس مباشر بنك الخرطوم قالوا لي إنه ما من صلاحياتهم يدوني أي بيانات عن الشخص المُحول مشيت أحد الفروع برضه رفض يديني أي بيانات قالوا لي الزول لو عايز قروشه ممكن يجيبها بالنيابة واحتمال الزول ما عارف إنه حول خطأ عشان يمشي النيابة..

القروش دي احتمال حقة زول عيان او طالب أو زول محتاج وما معروف ظروف الناس كيف..

بهاء الدين عبد الله

قروب- وصف لي