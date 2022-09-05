رفع اعتصام معسكر زمزم وفتح الطريق الرابط بين نيالا والفاشر





تمكّنت اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع بمعسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور التي شكّلها حاكم إقليم دارفور، من رفع اعتصام معسكر زمزم للنازحين، وفتح الطريق الرابط بين شمال وجنوب دارفور.

وقال رئيس اللجنة، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بالإقليم د. بابكر حسن حمدين، إنّ رفع الاعتصام وفتح الطريق الرابط بين ولايات دارفور يأتي كدفعة قوية لتعزيز الاستقرار بالإقليم، لافتاً إلى استجابة حكومة الإقليم والولاية لمطالب مُعتصمي نازحي معسكر زمزم.

وأكّد حمدين لدى مُخاطبته، المُعتصمين إلى اهتمام حكومة الإقليم بقيادة مني أركو مناوي بقضايا المُعتصمين وتكوينه للجنة لمُساعدة ولاية شمال دارفور في الوصول إلى الحلول المُمكنة وفتح الطريق أمام السلع الاستراتيجية التي يحتاجها الإقليم.

وتُشير (السُّوداني) إلى أنّ اللجنة ضمّت الإدارة الأهلية بجنوب دارفور وحكومة شمال دارفور ولجان أمنها.

صحيفة السوداني