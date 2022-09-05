التفكيك”: تسجيل المنظمات إعادة لعقارب الساعة إلى الوراء





أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، بياناً حول إعادة تسجيل منظمات الحزب المحلول.

وقالت اللجنة في بيانٍ صحفي اليوم، إنّ السلطة الحالية وعبر مفوضية العون الإنساني قامت بإعادة تسجيل (23) منظمة تمّ حلّها بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 2019م واسترداد الأموال العامة، وسبق ذلك حلها بواسطة مفوضية العون الإنساني في 21– 24– 29 نوفمبر 2019م لمخالفتها لعدد من المواد المتعلقة بقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م ولائحة تنظيم المنظمات الوطنية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لسنة 2013م.

وأشارت إلى أنّ أبرز المخالفات في إجراءات تسجيل المنظمات محلّ القرار وجود مخالفات في استقطاب وتلقي المنح من الجهات الأجنبية، ووجود مخالفات في الاتّفاقيات الفنية لهذه المنظمات والمقرّرة بموجب اللوائح.

واعتبرت لجنة التفكيك، أنّ إعادة تسجيل هذه المنظمات يؤكّد بأن السلطة الحالية قد أخذت قرارها بإعادة عقارب الساعة لثلاثة عقود إلى الوراء.

صحيفة الصيحة