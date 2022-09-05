وزير الطاقة يعد بتحقيق الرضاء الوظيفي للعاملين بالكهرباء





نفّذ العاملون بقطاع الكهرباء اليوم، اعتصاماً داخل مباني وزارة الطاقة والنفط للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي 2022م، وأكدوا الشروع في الإطفاء الجزئي للتيار الكهربائي اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وتعهّد المعتصمون بعدم مغادرة مبنى الوزارة حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وطالبوا بتحقيق العدالة.

في السياق، أكد وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، التزام الدولة بتحسين الأجور وتعديل الهيكل الراتبي للعاملين في قطاع الكهرباء وذلك تقديراً لجُهُودهم وتضحياتهم، حيث يُقدِّم قطاع الكهرباء خدمات كبيرة للمُواطنين وعدد من القطاعات، منها الصناعي والزراعي رغم ضعف البنية التحتية وشُح الإمكانيات والموارد.

وأكد الوزير خلال مخاطبته لحشد من العاملين في قطاع الكهرباء، النظر في المُقترح المُقدّم من قِبل قطاع الكهرباء لمُراجعة الهيكل الراتبي ودراسته ومن ثَمّ الحُصُول على المُوافقات المطلوبة، مُؤكِّداً للعاملين بقطاع الكهرباء سعي الدولة الجَاد لتحقيق الرضاء الوظيفي وفقاً للإمكانيات والموارد المُتاحة، وحَثّ العاملين على بذل المزيد من الجُهد لتجويد الأداء حتى ينعم المواطنون بإمداد كهربائي مُستمر.

صحيفة الصيحة