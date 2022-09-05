“مقاومة الخرطوم” تُعلن جدول التصعيد الثوري لـ”سبتمبر”





أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، عن جدول التصعيد الثوري لسبتمبر الجاري. ويشمل الجدول “مليونيتين مركزيتين” يومي 13 و29 من سبتمبر الجاري، وفعالية “لا مركزية” في 8 من الشهر الجاري، تتخلّلها مُخاطبات ووقفات احتجاجية، وإحياء لذكرى “مجزرة 17 سبتمبر” في المؤسسة بحري بعنوان “الوفاء للشهداء”.

ودعا مكتب العمل الميداني المُشترك لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم في تصريحٍ صحفيٍّ اليوم، جموع الشعب السوداني إلى الوقوف “سدًا منيعًا” لإتمام ما بدأوه.

وأشار التصريح إلى “هبّة سبتمبر” في العام 2013م التي راح ضحيتها نحو (300) شهيد، وأضاف: “نحن نعايش شهر سبتمبر ونُحاول أن نُسقط ما بدأنا في إسقاطه ونكمل سلسلة ثورتنا المجيدة”.

صحيفة الصيحة