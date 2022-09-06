(الأقطان) تطالب بأيلولة الشركة للمزارعين وتتوعّد بالتصعيد





طَالَبَ رئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان المحدودة جاد كريم حمد الرضي، بضرورة أيلولة الشركة من وزارة التجارة للمزارعين، وهدد جاد كريم بأنه في حال عدم أيلولة الشركة فإنّ المزارعين سيتّخذون خطوات تصعيدية.

وقال في مؤتمر صحفي بدار التجمع الاتحادي اليوم، إن نسبة أسهم المزارعين في الشركة تبلغ أكثر من (75%)، وأضاف أنّهم كمُزارعين التقوا المحامي العام بوزارة العدل الذي أكّد لهم أنّ الشركة مِلْكٌ للمُزارعين بنسبة (100%)، وأوضح أنّ الشركة خاصّة وليست حكومية، وأكد جاد كريم عدم قانونية القرض المُخصّص للشركة بقيمة (750) مليون دولار تمّت لمصلحة أشخاص لا علاقة لهم بالشركة، وتوعّد بمُلاحقة الذين أفسدوا وأخذوا أموال الشركة.

صحيفة الصيحة