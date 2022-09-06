أردول: ماضون في النهوض بقطاع المعادن في السودان





جدّدت الحكومة السودانية، التزامها القاطع بإحداث نقلة نوعية في قطاع المعادن بما يحقّق صناعة تعدينية ترفد خزينة البلاد وتنهض بمسيرة الاقتصاد.

وتعهد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، بمضي الدولة قدماً في تطوير قطاع التعدين، وقال إن المؤتمر السنوي للتعدين الاسترالي الأفريقي الذي اختتم أعماله بمدينة بيرث التي تعتبر عاصمة التعدين بغرب استراليا كان قيماً، منوهاً إلى مشاركة وزراء التعدين لأكثر من (16) دولة وعشرات الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال التعدين بمختلف المعادن والمراحل والتخصصات.

وشدّد أردول في تغريدة على صفحته بمنصات التواصل الاجتماعي، على ضرورة أن يجد هذا المؤتمر اهتماماً أكبر في النسخ القادمة، مقرّاً بأن السودان لا يزال في بداية الطريق وما زالت الأبواب مشرعة أمامه لإحداث نقلة في قطاع التعدين.

وأوضح أردول أن مؤتمر التعدين الاسترالي الأفريقي تخللته ندوات ومعارض ومحاضرات وزيارات حقلية واجتماعات وحوارات بشأن تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وأثنى على حفاوة وكرم حكومة استراليا وسفارة السودان بكل طاقمها وللجالية السودانية ممثلة في لجان المقاومة “الذين رحبوا بنا، وللآخرين- أسرة عفيفي وأفراد أحزاب أربعة طويلة- الذين هتفوا ضدنا رغم مخالفتهم للقانون الذي ينظم ذلك.

وختم تغريدته بالقول “هذا هو السودان بخير وشره تقدّمه وتخلفه نحن أهله وأبناءه”.

صحيفة الصيحة