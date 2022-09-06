توضيحات من تربية الخرطوم بشأن التقويم الدراسي





قالت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ان التقويم المدرسي المتداول بالوسائط الالكترونية هو عبارة عن المسودة المبدئية للتقويم المدرسي التي تم تعديلها.

وأضافت “نود أن نوضح لجميع المعلمين والمعلمات واولياء امور التلاميذ بأن التقويم المدرسي للعام الدراسي ٢٠٢٢م-٢٠٢٣م في صورته النهائية أمام والي ولاية الخرطوم لاعتماده أما صورة التقويم المدرسي المتداولة حاليا فهي مسودة فقط”.

واكدت الوزارة قيامها بنشر التقويم المدرسي عقب اعتماده من والي ولاية الخرطوم عبر موقعها الرسمي.

صحيفة الصيحة