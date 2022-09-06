السفير الأمريكي: سنعمل مع جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر بهدف تشكيل حكومة مدنية





التقى السفير دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية، بمكتبه اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، جون غودفري، وبحث الجانبان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومساعدة السودان لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.

وأمّن السفير جودفري – بحسب وكالة السودان للأنباء – على العمل مع جميع أطراف العملية السياسية السودانية لتقريب وجهات النظر بهدف تشكيل حكومة مدنية.

كما أكد السفير الأمريكي، دعمهم السودان ليلعب دوره الطبيعي لتعزيز الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي.

صحيفة السوداني