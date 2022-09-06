تحذيرات من البرهان للسياسيين





حذر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من تدخل السياسيين في المؤسسة العسكرية.

وطالب في كلمة ألقاها خلال احتفالات للجيش، اليوم الثلاثاء، السياسيين بالابتعاد عن المؤسسة العسكرية والاتجاه لتشكيل الحكومة.

وشدد على أن “خروج العسكر من العمل السياسي لا يعني السماح للآخرين أن يفعلوا بالمؤسسة ما يريدون”، وفق تعبيره.

كذلك، حذر من الساعين إلى بث الشقاق داخل مختلف الأجهزة العسكرية، قائلا “من يعمل على الوقيعة بين الجيش والدعم السريع واهم”.

وشدد على أن المؤسسة العسكرية ستظل موحدة ولن يستطيع أحد تفكيكها.

إلى ذلك، أضاف: “هناك من يريد القضاء على البلاد ويجب أن نقف موحدين ضدهم”.

صحيفة الصيحة