التربية تكشف عن اشارات سياسية في مقررات وتحسم الجدل بشأن بدء العام الدراسي





جدد وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري تأكيده بانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 ـ 2023 في يوم الأحد 18 سبتمبر الحالي.

وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق إلى اكتمال كافة الاستعدادات لبداية العام الدراسي في موعده، مشيرا الى انه تم توفير الكتب للصف الثاني اساس حتى الخامس وايصالها لغالبية ولايات السودان عدا الشمالية ، كسلا ، القضارف ، نهرالنيل ،متوقعا اكتمال تسليم كل الولايات قبل بداية العام الدراسي، واضاف ان كتب الصف الأول والسادس اساس متوفرة بالوزارة ويوزع مجانا للمدارس الحكومية، كاشفا عن اشكالية بسيطة تواجه كتاب الصف الثاني متوسط وجاري عمليات الطباعة حاليا ، واوضح ان العام الجديد يشهد استمرار المرحلة الابتدائية ستكون ثابتة هذا العام وسيكون هنالك امتحان نهائي للمرحلة الابتدائية لكل الولايات بمعني الرجوع لنظام 6 . 3 . 3 وأكد الوزير ان المدارس المتأثرة بالسيول والأمطار في كل السودان عبارة عن 623 مدرسة تكسير كامل وجزئي واكثر الولايات كسلا بـ 126 مدرسة البحر الاحمر 27 مدرسة والقضارف 22 مدرسة والنيل الأزرق 72 مدرسة و 58 مدرسة بولاية الخرطوم بالاضافة لولاية الجزيرة ونهر النيل ، مبينا ان هنالك لجنة عليا تعمل على تجهيز هذه المدارس المتأثرة وعلى ضوء تقريرها ينطلق العام الدراسي، واكد وزير التربية والتعليم ان وثيقة المناهج تنص على ان لايحتوي المنهج على اي منحنى سياسي كاشفا عن وجود إشارات سياسية سالبة في كتب الصف الثاني حتى الصف الخامس لمنهج هذا العام وضعها المدير السابق للمناهج في كتب العلوم واللغة العربية وسيتم عمل نشرات وحذفها.

وقال الحوري نحن ماعندنا اي اتجاه سياسي ولانتبع لجهة سياسية ونريد المصلحة العامة وتربية الوطنية في الطالب السوداني مؤكدا عودة منهج التربية الوطنية هذا العام وتخصيص حصص عن النظافة وتحسين البيئة مؤكدا ان المناهج الموجودة الان تشتغل على عقل الطالب وتنميته كاشفا عن عودة المدارس النموذحية واهتمام كبير بالمدارس الحكومية وقال ان التعليم الحكومي يفترض ان يكون مجانيا ، وتحدث وزير التربية والتعليم عن المدارس الخاصة وقال انها شأن ولائي والوزارة لاتتدخل فيها مشيرا إلى ان اكثر المدارس الخاصة موجودة في الخرطوم وجنوب دارفور ، واوضح الوزير ان رسوم امتحانات الشهادة السودانية للعام السابق كانت 50 جنيه للطالب واستخراج الشهادة 50 جنيه والدمغة 5 جنيهات وكل رسوم الطالب النظامي في المدارس الحكومية 105 جنيه فقط مبينا ان المحليات تفرض رسوم اضافية على الطلاب واوضح الحوري ان إعلان نتيجة الشهادة السودانية سيكون في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر الحالي .

صحيفة الصيحة