الغرف الصناعية : القطاع يُحتضرُ





على نحو مفاجئ قرر اتحاد الغرف الصناعية، إيقاف الخطوات التصعيدية التي أعلنها خلال الفترة السابقة، المتمثلة في إيقاف ماكينات المصانع عن الإنتاج، وإيقاف بيع السلع للجمهور، في إطار مناهضة قرار وزير المالية بتحريك سعر الدولار الجمركي.

وعزا نائب الأمين العام للاتحاد، الجاك بابكر الجاك، لـ(الحراك) الخطوة لوجود استجابة من وزير المالية بتكوين لجنة مشتركة من المالية واتحاد الغرف الصناعية، بشأن دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع لإيجاد الحلول لها. وكشف عن انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة لـ(50%)، فضلاً عن تكدس السلع داخل المصانع بسبب الكساد الذي ضرب الأسواق نتيجة ضعف القوة الشرائية من قبل المواطنين. في ذات السياق وصف الجاك الوضع بالقطاع الصناعي بـ “الأسوأ” وقال إنه يحتضر الآن.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي