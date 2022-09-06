العاملون في قطاع الكهرباء يعلنون الإضراب وتوقعات بالإطفاء التام للتيار





أعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، الدخول في اضراب شامل ابداءاً من اليوم الثلاثاء، وأكدت استمرار تصعيدها لحين تحقيق مطالب العاملين، وقالت اللجنة في بيان لها أمس الأثنين، إن موقف التصعيد هو سبيلنا الوحيد لتحقيق المطالب، وأضافت: نعلن بدء الإضراب الشامل عن العمل حتى إشعار أخر إبتداءاً من اليوم الثلاثاء، وحتى تحقيق المطالب كاملة دون نقصان أو تجزئة، وحذرت اللجنة من أن وضع الشبكة المتهالك ينذر بإضرار تؤدي للإطفاء التام ونحمل الوزير تبعات كل ما يحدث كما أكدنا له في إجتماع أمس. واعتذرت اللجنة للمواطنين لأي ضرر يلحق بهم ونقول لكم العتبى حتى ترضوا.

صحيفة الحراك السياسي