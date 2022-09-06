البرهان يلتقي المبعوث الأممي لجنوب السودان





أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن بجهود الأمم المتحدة ودعمها لتحقيق السلام والإستقرار بالسودان وجنوب السودان.

وجدد سيادته خلال لقائه بمكتبه اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لجنوب السودان ، نيكولاس هايسوم، حرص الحكومة الإنتقالية على إستكمال مسيرة السلام وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان،بجانب العمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ودعم الفترة الإنتقالية في جنوب السودان وانفاذ إتفاقية جوبا المنشطة بما يحقق السلام والاستقرار ، لافتاً الى أن تخريج القوات المشتركة بجوبا يعد خطوة جادة نحو السلام.

وعبر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عن امله في دعم الأمم المتحدة لعملية السلام ودعم الإتفاقية المنشطة بين الفرقاء في جنوب السودان، مشيراً الى ان السودان سيظل داعما للاتفاق بما يحقق السلام والاستقرار بجنوب السودان.

من جانبه أشاد السيد نيكولاس هايسوم، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، بمواقف السودان الداعمة لإنجاح عملية السلام والإستقرار وتحقيق التنمية المستدامة بجنوب السودان، بوصفه الضامن لاتفاقية جوبا المنشطة، لافتاً الى أن توحيد القوات واعتماد خريطة منتظمة وجدولاً زمنياً يعتبر تطوراً حاسماً في المرحلة الإنتقالية.

وثمن جهود السودان بوصفه رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد لدعم الإتفاق الجنوبي وتسهيل عملية الحوار وتقريب وجهات النظر.

الى ذلك ابان السفير قريب الله خضر مدير إدارة جنوب السودان بوزارة الخارجية، في تصريح صحفي، ان اللقاء تطرق لتطورات الأوضاع في جنوب السودان بحكم الجوار، وبوصف السودان رئيساً للايقاد،مشيراً الى أن رئيس مجلس السيادة قدم شرحا وافيا لتطورات الأوضاع في دولة الجنوب وخطوات تنفيذ بنود إتفاقية السلام، مؤكداً تعاون السودان التام لدعم السلام بجنوب السودان.

وكالة سونا