التغيير: اختيار رئيس الوزراء بعد التوافق على الإعلان الدستوري





قال قيادي بقوى الحرية والتغيير إن التحالف يعتزم مناقشة اختيار رئيس الوزراء بعد التوافق على الإعلان الدستوري.

وقال القيادي شهاب الطيب بحسب (سودان تربيون) اليوم، إننا ننوي تقديم الإعلان الدستوري خلال أيام إلى القوى المدنية المعنية بأمر الانتقال، وبعد الفراغ من التوافق عليه سنناقش اختيار رئيس الوزراء”.

وأشار إلى أن التحالف يولي اهتمامه بالترتيبات الدستورية التي تضمن عدم العودة إلى الظروف التي شكّلت مهدداً للانتقال وهي علاقة المؤسسة العسكرية بالسياسية ومستويات السُّلطة وصلاحياتها.

صحيفة الصيحة