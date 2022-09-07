والي البحر الأحمر يكشف تفاصيل محادثات إقامة الميناء الإماراتي





كشف والى البحر الأحمر المكلف، علي عبدالله أدروب، تفاصيل جديدة حول المحادثات مع الإمارات ومجموعة شركات دال السودانية، حول إنشاء “ميناء أبوعمامة” بالبحر الأحمر.

وقال أدروب إنه كان أحد أعضاء اللجنة الحكومية المكونة لهذا المشروع، وأنه طلب أثناء المفاوضات الأولى مع دال بأن يتم حفظ حق الأهالي في التعويض لكل من يمر المشروع بأرضه، وأن يكون مع الطريق أنبوب لمياه الشرب من النيل لولاية البحر الأحمر، مؤكداً موافقة جميع المجتمعين على هذا المطلب بما فيهم شركة دال .

وأوضح الوالي أنه طالب بأهمية التأمين على حق التوظيف لأبناء البحر الأحمر كأولوية سيما في المرحلة الأولى من الإنشاءات، بجانب تدريبهم تدريباً شاملاً حتى يتمكنوا من الالتحاق بالعمل في الميناء الذي سيقام بموصفات عصرية وعالمية، مؤكداً موافقة دال على أن يكون تدريبهم لمدة 30 شهراً على كافة أنواع العمل بالميناء.

وقال الوالي إن مباحثاتهم الأخيرة مع الجانب الإماراتي في أبو ظبي تركزت حول شكل الموانئ وطبيعة العمل والأوضاع القانونية. وأضاف: “نحن الآن في مرحلة المباحثات ولم نوقع بعد على أي اتفاق”.

بورتسودان: عبد القادر باكاش

صحيفة السوداني