الهلال الأحمر السوداني يستقبل طائرات مساعدات انسانية





استقبلت جمعية الهلال الاحمر السوداني طائرتي مساعدات انسانية بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر تكفي لعدد 4 الاف اسرة الاستاذ رحمه محمد ابراهيم مدير الطواريء بالانابة بالهلال الاحمر السوداني ذكر ان المساعدات تقدر بـ 58 طن متري من المواد غير الغذائية تشمل البطانيات والمشمعات والفرشات الارضية واواني الطبخ اضافة الي مواد النظافة الشخصية تبلغ قيمتها حوالي نصف مليون دولار امريكي . يذكر ان المواد ارسلت عبر طائرتين تكفلت المدينة العالمية للخدمات الانسانية بدبي بايصالها . الجدير بالذكر ان الهلال الاحمر السوداني كان قد قدم مساعدات انسانية خلال اغسطس المنصرم لعدد 3500 اسرة تم توزيعها علي اربعة ولايات متأثرة بالسيول والامطار.

وكالة سونا