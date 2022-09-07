مرور الخرطوم: “ما عندنا حاجة اسمها الشبكة طاشة”





عزا نائب مدير عمليات شرطة مرور ولاية الخرطوم العقيد شرطة صلاح الخير آدم، التكدس في حركة المرور إلى رداءة الطرق التي لم تتم صيانتها منذ سنين، بجانب الآثار الجانبية للأمطار والوقوف الخاطئ للمركبات.

وأوضح صلاح لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، أن هنالك انتشاراً كبيراً لرجال شرطة المرور في كل الشوارع الرئيسية والتقاطعات، وقال إن توقف بعض الإشارات الضوئية بسبب قطوعات الكهرباء وتعطّل بعضها، مطالباً وزارة البنى التحتية بصيانة الإشارات وتوفير إشارات جديدة للتقاطعات، ونوّه لوجود تنسيق تام بين شرطة المرور والبنى التحتية.

وأكد صلاح أن رجل المرور هو صديق لشركاء الطريق وليس عدواً، وأن الغرض الأساسي من المخالفات هو ضبط الطريق والسلامة المرورية وليس جباية، وأوضح أن كل الإجراءات والمعاملات والترخيص والرخصة تعمل بسلاسة، وقال “ما عندنا حاجة اسمها شبكة طاشة”، وهنالك تطور إلكتروني كبير والسيستم يعمل بصورة جيدة.

صحيفة الصيحة