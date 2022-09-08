أطباء الامتياز يعلنون إضراباً والصحة تؤكد تسوية مطالبهم كافة





أكد أطباء الامتياز أن الإضراب المقرر له من (الأحد) وحتى (الثلاثاء) من الأسبوع القادم، قائم في موعده ما لم تتحقق المطالب.

وأكد وكيل وزارة الصحة المكلف د. عصمت مصطفى في تصريح صحفي عقب اجتماع مع ممثلي أطباء الامتياز، تسوية المشاكل كافة التي تواجه أطباء الامتياز خاصة تأخر مرتبات 2022 من يناير وحتى أغسطس المنصرم، معلناً إنزالها في حساباتهم خلال اليومين القادمين، عدا الذين يواجهون مشاكل فنية وتم حصرهم لحلها، توطئة ليلحقوا بباقي زملائهم، وقال: “مشكلة المرتبات المتأخرة تم حلها تماماً حتى للدفع القادمة منهم”، وأضاف إن الاجتماع اتسم بالشفافية، لافتاً إلى أهمية التوقيع على كشوفات مراقبة الصرف حتى يضمن أطباء الامتياز انسياب مرتباتهم دون توقف.

وأكد الوكيل أن استيعاب أطباء الامتياز مسؤولية مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة المالية، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه ذلك.

من جانبه، قال ممثل أطباء الامتياز د. مصطفى قاسم أمين إن وزارة الصحة الاتحادية التزمت بصرف المتأخرات يوم (الخميس) القادم، مع تأكيدها على إنزال المرتبات في مواعيدها، مع معالجة السواقط بدفعات صغيرة حسب الأسماء التي تكمل ملفاتها.

صحيفة السوداني