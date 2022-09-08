التربية تحذف دروساً أدخلها القراي





أعلنت وزارة التربية والتعليم، حذف دروس أدخلها مدير المناهج السابق د. عمر القراي؛ في مقررات الصفوف من الثاني وحتى الخامس للمرحلة الابتدائية.

وفي تعليق على الخبر وصف القيادي بالحركة الإسلامية د. أمين حسن عمر، بصفحته فيسبوك، قرار الوزير بأنه (كنس للنفايات).

وقال وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري خلال برنامج “حديث الناس” بقناة النيل الأزرق، إن وثيقة المناهج تنص على أن لا يحتوي المنهج على أي منحنى سياسي.

وكشف عن وجود إشارات سياسية سالبة في كتب الصف الثاني حتى الصف الخامس لمنهج هذا العام، وضعها المدير السابق للمناهج في كتب العلوم واللغة العربية. وقال: “سيتم عمل نشرات وحذفها”. وأضاف: “نحن ما عندنا أي اتجاه سياسي ولا نتبع لجهة سياسية ونريد المصلحة العامة وتربية الوطنية في الطالب السوداني”.

وأكد الوزير عودة منهج التربية الوطنية هذا العام وتخصيص حصص عن النظافة وتحسين البيئة، ولفت إلى أن المناهج الموجودة الآن تشتغل على عقل الطالب وتنميته. وكشف عن عودة المدارس النموذجية وإيلاء المدارس الحكومية اهتماماً كبيراً، وقال: “التعليم الحكومي يفترض أن يكون مجانياً”.

صحيفة السوداني