صحة الخرطوم: زيادة أعداد المصابين بالملاريا “طبيعية”





أقر مدير الادارة العامة لتعزيز الصحة بولاية الخرطوم د. صلاح الدين حسن حاج موسى، بوجود زيادة في أعداد المصابين بالملاريا في الولاية، واعتبر أنها زيادة طبيعية، ونوه لوجود مشاكل لوجستية تواجه بداية عمليات الرش الرزازي بالمبيدات.

وقال د. صلاح الدين خلال حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل لأزرق، إن البعوض المتوالد في مياه الصرف الصحي والأمطار لا يساعد في نقل الملاريا، وبعوض المياه العذبة فقط هو الناقل للمرض.

وكشف عن جهود لتوزيع الناموسيات الذي قال إنه تأخر كثيراً ويبدأ في شهر نوفمبر المقبل، مطالباً بضرورة توفير الأموال، وناشد المواطنين بعدم رمي الأوساخ في مصارف المياه، وأوضح أن علاج الملاريا مجاني في المستشفيات والمراكز الحكومية.

صحيفة الصيحة