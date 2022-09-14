شاهد بالفيديو: الفنان علي الشيخ يثير الجدل بالسوشيال ميديا ويفجرها داوية عقب تصريحه المثير ” ماكنت عارف الفرق بين الغناء والمديح شنو”





أثار الفنان الشاب علي الشيخ جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي وذلك عقب تصريحه الخطير والمثير على حد قول بعض المعلقين حيث ذكر إنه لم يكن يعرف الفرق بين الغناء والمديح وذلك ردا على مقطع الفيديو الذي تداول خلال عدة اسابيع حينما كان يمدح داخل أحد المساجد.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكر علي الشيخ إن صوته أقرب الي صوت الفنان القامه بلال موسى وذلك بعد إجماع من بعض الأشخاص الذين يسمعون اليه.

وفي ذات السياق تطرق إلى الذين وقفوا بجانبه وقدموا له الدعم في مسيرته الفنية حيث قال إن إيمان الشريف تعتبر من أكثر الفنانات في الوسط كانت ومازالت تقف معه في مسيرته الفنية وتقدم له الدعم والمساندة.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)