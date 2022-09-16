(السوداني) تكشف تفاصيل لقاء الآلية الرباعية مع البرهان وحميدتي.. والبرهان يُؤكِّد التزام المُؤسّسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي





التقت الآلية الرباعية “السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا” نهار الخميس مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وبحثا معهما مساعي الوفاق بين العسكريين والمدنيين، للخروج من دوامة الأزمة السياسية في السودان.

وقالت مصادر (السوداني)، إنّ المُباحثات مع البرهان و”حميدتي” كانت إيجابية، حيث أكّد رئيس مجلس السيادة، التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية في السودان، حال الوصول لاتفاق سياسي يقضي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة رئيس وزراء مُستقل لا يتبع لأيّة جهة سياسية، يُشكّل حكومة انتقالية من سودانيين مُستقلين غير حزبيين، يقودون الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني مَن يحكمه.

وكشفت مصادر (السوداني) أنّ هناك مُباحثات تدور بأن يكون رئيس مجلس السيادة القادم مدنياً من خلفية عسكرية، إلاّ أنّ الأمر لم يُحسم بعد.

من جانبه، أكد الفريق أول “حميدتي” للآلية الرباعية، دعمه لعودة الاستقرار السياسي في السودان، وتمنّى أن يصل الجميع إلى توافق سياسي شامل لجميع مُكوِّنات السودان.

الخرطوم: السوداني