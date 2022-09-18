باريس حاول التخلص من نيمار لأجل ليفاندوفسكي





أفاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، بأن باريس سان جيرمان حاول ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي، في إطار الميركاتو الصيفي الماضي.

وانضم ليفا لصفوف البارسا في النهاية، لمدة 3 مواسم مع خيار إضافة موسم رابع، مقابل 45 مليون يورو + 5 ملايين كمتغيرات.

وبحسب صحيفة “جورنال ديمانش” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان أراد التخلي عن نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لتمويل صفقة ليفاندوفسكي قبل انتقاله للبلوجرانا.

وأضافت الصحيفة أن فكرة بي إس جي، كانت تغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2، وتكوين ثنائي هجومي مرعب يضم كيليان مبابي وليفاندوفسكي.

وانتهى الأمر بتجديد عقد مبابي حتى عام 2025، وبقاء نيمار أيضا في حديقة الأمراء، ليستمر الفريق الباريسي على نفس نسق الموسم الماضي.

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