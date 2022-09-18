20 لاعباً في قائمة أتلتيكو مدريد في الديربي الإسباني





كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الريال في الديربي المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد ضد الريال 4 غيابات، هم خوسيه خيمينيز وستيفان سافيتش وتوماس ليمار وسيرجيو ريجيليون.

وضمت قائمة أتلتيكو لمواجهة الريال 20 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: جرابيتش – يان أوبلاك – جوميز.

الدفاع: مولينا – فيليبي – فيتسيل – هيرموسو – رينيلدو – ماركو.

الوسط: كوندوجبيا – دي باول – كوكي – لورينتي – ساؤول – كاراسكو.

الهجوم: جواو فيليكس – جريزمان – كونيا – كوريا – موراتا.

البيان