التشكيلة الأساسية لأتلتيكو وريال مدريد





تتجه أنظار عشاق “ديربي” العاصمة مدريد، بين فريقي أتلتيكو وريال مدريد، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”.

وكشف المدربان عن تشكيلتي الفريقين الأساسيتين، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق أتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية، أمام غريمه الملكي:

بينما وضع المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “الروخي بلانكوس”:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – ميليتاو – آلابا – ميندي

خط الوسط: فالفيردي – كروس – لوكا مودريتش – تشواميني

خط الهجوم: فينيسيوس – رودريغو.