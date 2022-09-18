الهلال يتخطى سان جورج بركلة جزاء ويتقدم في دوري الأبطال





تأهل الهلال إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على سان جورج الأثيوبي (1-0) اليوم الأحد على استاد الجوهرة الزرقاء، في إياب الدور التمهيدي الأول.

أحرز هدف الهلال، الكونغولي ماكابي ليليبو في الدقيقة (84) من ركلة جزاء.

كان الهلال، خسر مباراة الذهاب (1-2)، ليتعادل (2-2) في مجموع اللقائين، لكنه استفاد من قاعدة التسجيل خارج القواعد، ليتأهل لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني.

بدأ الهلال المباراة بقوة، وردت العارضة له هدفا في الدقيقة (9) من ليليبو، وفي الدقيقة (18) ضاعت فرصة هدف محقق لمحمد عبد الرحمن من انفراد كامل بالحارس، وكاد الهلال يسجل هدفه مع نهاية الشوط في الدقيقة (40)، لكن دفاع الفريق الضيف أبعد ليليبو من على خط المرمى.

تراجع أداء الهلال نسبيا في بداية الشوط الثاني، لكنه نشط مرة أخرى وكان يسجل في الدقيقة (76)، حين عكس سينجوني كرة خلف المدافعين تخطت الحارس لوكوانجو، ومضت عالية قفز لها جون مانو ولعبها فوق العارضة والمرضى خال.

وفي الدقيقة 85، جاء الفرج للهلال من ركلة جزاء، حين أسقط سينجوني الكرة خلف المدافعين لتصل محمد عبد الرحمن الذي انفرد بالحارس لوكوانجو فأسقطه داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سدد منها ليليبو بشكل صحيح على يسار الحارس.

موقع كووورة