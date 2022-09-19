السوباط: الجماهير لعبت دورا حاسما في تأهل الهلال





أكد هشام حسن السوباط رئيس الهلال السوداني، أن فريقه استحق الفوز على ضيفه سان جورج، والتأهل إلى دور ال 32 في دوري أبطال أفريقيا.

وقال السوباط في تصريحات أبرزها موقع ناديه “الهلال بتاريخه المشرف في بطولات الكاف، كان يستحق العبور للدور القادم من دوري الأبطال”.

وتابع “هدفنا الاستمرار في دوري أبطال أفريقيا، والوصول إلى الأهداف التي ينشدها جمهور الهلال”.

وتابع “الجماهير لعبت دورا حاسما في الانتصار الذي تحقق على سان جورج، من خلال التواجد بكثافة في مدرجات الملعب ودعم اللاعبين”.

وشدد “مجلس إدارة الهلال حريص على أن تظل الجماهير قريبة من الفريق، بحضورها وتقديم الدعم المعنوي”.

وثمن هشام السوباط، مجهودات الإدارة الرياضية والطاقم الفني واللاعبين، مؤكدا انسجام كافة المنظومة حول الفريق.

وأبدى رئيس الهلال، تفاؤله بأن يسير الفريق في مراحل متقدمة بالبطولة، بعد توفير كافة سبل النجاح للفريق السوداني.

كووورة