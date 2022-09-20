إنخفاض مُفاجئ في أسعار تذاكر الطيران من الخرطوم إلى جدة





كشف أصحاب وكالة سفر وسياحة بالعاصمة السودانية عن حدوث إنخفاض مُفاجئ في أسعار تذاكر السفر الجوي بين الخرطوم وجدة السعودية.

ولفت أصحاب الوكالات الذين تحدثوا لمجلة _ طيران بلدنا _إلى أن الشركات الوطنية خفضت أسعار تذاكرها إلى جدة بنسبة ٤٠٪، ورجحوا أن يكون دخول صن اير من الأسباب لجهة انها قيمة تذكرتها إلى جدة تبلُغ ٨٠ ألف جنيه أسوة بسعر تذكرة طيران أديل السعودي، واعتبر أصحاب الوكالات أن هذا الانخفاض يصُب في مصلحة المُسافر.

غير أن خبير في الطيران حذر من التنافس الحاد بين شركات الطيران السودانية الذي قال أن من شأنه الأضرار بها وأضاف بعد أن فضل حجب إسمه:” خفض شركات طيران وطنية سعر التذكرة إلى جدة بالتزامن مع إنطلاق رحلات صن اير إلى ذات المحطة يُمكن قراءاته من زوايا متعددة منها السلبي ومنها الإيجابي وفي كل الأحوال يجب على الشركات الثلاثة النظر الى الأمر من كل الزوايا من أجل مصلحة الوطن والمواطن” .

الخرطوم:طيران بلدنا