بسبب لاعب.. رياض محرز خارج حسابات مانشستر سيتي





مانشستر سيتي الإنجليزي، وربما تكون حاليا هي المرحلة الأسوأ في مسيرته مع الفريق.

وسلط تقرير صحفي الضوء على تأثير قدوم إيرلينج هالاند لمانشستر سيتي الإنجليزي هذا الموسم، على أرقام زميله الجزائري رياض محرز.

وسجل النرويجي هالاند 14 هدفاً في كافة البطولات هذا الموسم بواقع 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز و3 في دوري أبطال أوروبا، بينما لم يساهم محرز في أي هدف سواء بالتسجيل أو التمرير الحاسم.

وكان محرز أنهى الموسم الماضي 2021-2022 كأفضل هدافي السماوي في كافة البطولات بعد إحرازه 24 هدفا.

وأشارت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية في تقرير لها إلى أن تأثير هالاند جعل مانشستر سيتي يتفوق على أقرانه بالكثير، وذلك عبر تسجيله 14 هدفاً في 9 مباريات فقط هذا الموسم.

وعنونت الصحيفة الإنجليزية تقريرها قائلة: “بداية إيرلينج هالاند المذهلة هذا الموسم وضعت رياض محرز خارج الصورة في مانشستر سيتي”، مشيرة إلى أن محرز الذي سجل 11 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وجد هالاند يعادل رقمه بعد سبع مباريات فقط.

وتسبب تألق هالاند في تقليص عدد مشاركات محرز الذي لم يبدأ مباريات مان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا مرتين فقط، بينما خاض 223 دقيقة لعب هذا الموسم دون أي مساهمة في الأهداف.

ووصل صيام محرز التهديفي إلى 12 مباراة ما بين الموسمين الماضي والحالي، ورغم ذلك فإن مانشستر سيتي جدد ثقته في الدولي الجزائري هذا الموسم من خلال منحه عقداً جديداً حتى 2025 في يوليو/تموز الماضي.

وعلقت الصحيفة على التصريح الذي قيل قبل شهرين: “هذا التعليق لا يبدو في مكانه الصحيح في الوقت الحالي، ولكن الجزائري يأمل خلال شهر أكتوبر/تشرين أول، المزدحم بالمباريات أن يكون قادراً على تذكير جماهير مانشستر سيتي بإمكانياته”.

ويمكن لمحرز أن ينهي صيامه التهديفي الشهر المقبل خلال 9 مباريات مقسمة بين 6 مباريات في الدوري ضد مانشستر يونايتد وساوثهامبتون وليفربول وأرسنال وبرايتون وليستر سيتي، و3 مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد كوبنهاجن الدنماركي مرتين وبروسيا دورتموند الألماني.

العربيه نت