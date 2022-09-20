محمد صلاح يصل القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب





وصل إلى القاهرة اليوم محمد صلاح قائد منتخب مصر المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، للانتظام في معسكر الفراعنة خلال الساعات المقبلة، استعدادا لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين على أن ينضم للمعسكر غدا.

وكان قد وصل ظهر اليوم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون التركي وأحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش ثنائي الزمالك إلى معسكر المنتخب المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على استقبال الثلاثي والتحدث معهم.

ويستعد منتخب مصر لخوض وديتي النيجر وليبيريا يومي ٢٣ و٢٧ سبتمبر الجاري في الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.

استئناف التدريبات

استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الإثنين، تدريباته على ملعب إستاد برج العرب تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، والتي تأتي في إطار تحضيراته لمباراتيه الوديتين أمام النيجر وليبيريا.

وشهد مران منتخب مصر أمس الإثنين مشاركة الثلاثي المحترف أحمد حجازي وطارق حامد، لاعبي اتحاد جدة السعودي، بالإضافة إلى أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي.

فيتوريا يستقبل المحترفين

وحرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استقبال اللاعبين المحترفين الذين انضموا للمنتخب أمس الإثنين وهم أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي وطارق حامد وأحمد حجازي لاعبا اتحاد جدة السعودي.

ووصل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي إلى معسكر المنتخب الوطني المقام ببرج العرب بالإسكندرية، أمس الإثنين، استعدادًا للمشاركة في مباراتي النيجر وليبيريا الوديتين.

كما وصل صباح أمس الإثنين أيضًا الثنائي أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف ألانيا سبور وطارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي إلى معسكر المنتخب المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراتين وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا، خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر الجاري.

موعد مباراتي مصر أمام النيجر وليبيريا

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر يوم 23 سبتمبر لمواجهة النيجر، على أن يواجه ليبيريا في الودية الثانية يوم 27 من الشهر نفسه، وتنطلق صافرة كلتا المباراتين في تمام السادسة مساءً على ملعب إستاد الإسكندرية

بوابة فيتو