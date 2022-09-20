ليفربول يكرر محاولة خطف “رئة” ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في تدعيم مركز وسط ملعبه عن طريق التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني.

وظهرت معاناة ليفربول خلال الموسم الحالي بمنطقة وسط الملعب، خاصة بعد إصابة تياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون ونابي كيتا، بالإضافة إلى تراجع مستوى أوكسليد تشامبرلين وتقدم جيمس ميلنر في العمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة ليفربول جددت رغبتها في التعاقد مع الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وأشارت إلى أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ “الريدز” مُعجب بقدرات فالفيردي ويرى أنه الرجل المناسب للتعاقد معه الصيف المُقبل.

وحاول ليفربول إقناع ريال مدريد بالتخلي عن فالفيردي في أيام الميركاتو الصيفي الأخيرة، حيث قدم النادي الإنجليزي عرضا تبلغ قيمته 85 مليون جنيه إسترليني وفقا لتقارير، لكن تم رفضه.

ويعد فالفيردي أحد أفضل لاعبي ريال مدريد خلال الموسم الحالي، نظرا للمستوى الفني والبدني المميز الذي يقدمه بكل المباريات المحلية والأوروبية.

وشارك فالفيردي صاحب الـ24 عاما مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي في 9 مباريات بكل المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

ونجح فالفيردي، خلال الفترة الأخيرة، في تثبيت قدميه بمركز الجناح الأيمن داخل تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وقد نجح في هز شباك أتلتيكو مدريد خلال الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وينتهي عقد فالفيردي مع ريال مدريد في صيف عام 2027، وتبلغ قيمته التسويقية 70 مليون يورو.

العربيه نت