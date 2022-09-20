الزمالك يفوز على مولودية الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد





حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني الإسباني ماتيو جارالدا، الفوز على مولودية الجزائر بنتيجة (31-26)، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي بالبطولة العربية المقامة حاليا في تونس.

وكان الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة (16-16).

وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك مباشرة للدور قبل النهائي من منافسات البطولة العربية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المواجهات.

وينص نظام البطولة على تأهل فرق كل مجموعة للدور ربع النهائي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، ويلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ورابع المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية.

وفي حالة الزمالك يحصل على راحة من منافسات الدور ربع النهائي حال تصدره لترتيب المجموعة الثانية، بعد انسحاب فريق أمل سكيكده، واحتلاله المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى.

وحقق الزمالك أمس الأحد، الفوز على فريق الكويت الكويتي بنتيجة (23-20)، في الجولة الثانية من البطولة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الأولى على الترجي التونسي وسط جمهوره بنتيجة (32-28)، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية.

وتحظى البطولة العربية باهتمام كبير من الفرق المشاركة، باعتبارها مؤهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى الزمالك لحصد لقب البطولة من أجل حجز تذكرة التأهل لمونديال الأندية، بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وتوج الزمالك مؤخرًا ببطولة كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الأولى، ثم الأهلي في الجولة الثانية.

بوابة فيتو