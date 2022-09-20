بين ريال مدريد وليفربول.. هل يحسم زيدان مستقبل بيلينجهام؟





يعد جود بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند الشاب من أبرز اللاعبين المطلوبين بين كبار أندية أوروبا، خاصة ريال مدريد وليفربول.

بيلينجهام يعلم جيدا اهتمام كبار أوروبا به، لكنه أطلق تصريحات أخيرة قد تحمل مؤشرات مهمة بشأن مستقبله الكروي.

اللاعب الإنجليزي الدولي يرى أن زين الدين زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد، لا يزال حتى الوقت الحالي وبعد سنوات من اعتزاله لعب كرة القدم، يمثل سمات الجمال في كرة القدم.

وقال بيلينجهام في تصريحات صحفية: “عندما نتحدث عن الأناقة في كرة القدم والجانب الجميل من اللعبة، لا يوجد أفضل من زين الدين زيدان”.

وأضاف قائلا: “لا يتعلق الأمر بالإحصائيات فقط، ولكن بجلوس الناس أمام الشاشات لمشاهدة زيدان والاستمتاع بما كان يقدمه على أرضية الملعب”.

ويرى بيلينجهام أن زيدان يستحق أن يتذكره الجميع دائما، لأنه يمثل جمال اللعبة وتطورها والروح الحقيقية لها من وجهة نظر اللاعب الإنجليزي.

وتابع لاعب دورتموند: “لا أستطيع التوقف عن مشاهدة مقاطع زين الدين زيدان، هو بالفعل لاعب الوسط المفضل لي مع ستيفن جيرارد”.

أن نادي ريال مدريد سينافس كبار إنجلترا خاصة ليفربول على النجم الإنجليزي الشاب، وأن الصفقة قد تكلف أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

ومن غير المعلوم في الوقت الحالي ما إذا كانت تصريحات بيلينجهام عن زيدان بمثابة مؤشر لتفضيله الانتقال إلى النادي الملكي في إسبانيا للسير على درب أسطورته ومثله الأعلى أم لا.

أيضا، قد يمثل زيدان ورقة إقناع لانتقال اللاعب إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، في حالة ما إذا تولى أسطورة فرنسا تدريب أحد الأندية خلال الفترة المقبلة حيث انقطع عن التدريب منذ رحيله عن الريال نهاية الموسم قبل الماضي.

الجدير بالذكر أن النجم الشاب شارك في 99 مباراة رفقة بروسيا دورتموند سجل خلالها 13 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة، كما مثل المنتخب الإنجليزي في 15 مباراة، ومن المنتظر أن يكون حاضرا في نهائيات كأس العالم 2022.

العربيه نت