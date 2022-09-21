صانع محتوى يكشف طريقة لحذف رسائل الواتساب من الطرفين حتى لو كانت قبل عام





أظهر مقطع فيديو متداول، شاركه صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة يستطيع من خلالها مستخدم واتساب حذف الرسائل القديمة بين طرفي المحادثة عبر التطبيق حتى ولو كان قد مر عليها عام كامل.

وأوضح صانع المحتوى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع تلك الخطوات، أولًا: فتح تطبيق واتساب، ثم الانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة المراد حذفها، ثم الضغط مطولاً على الرسالة، بعدها الانتقال إلى الخارج واختيار زر وضع الطيران.

ومن الإعدادات علينا اختيار الوقت والتاريخ بعد توقيف التحديث التلقائي لهما، والعودة بهما إلى الوراء أي إلى زمن قبل إرسال الرسالة، ثم حذف الرسائل بعد إعادة الوضع الطبيعي.

صحيفة المرصد