رئيس غرفة منتجي الألبان: لا نملك سلطة تحديد الأسعار للمستهلك





أوضح رئيس غرفة منتجي الألبان باتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، محمد عثمان كردي، أن الغرفة لا علاقة لها، ولا تمتلك حق تحديد أسعار الألبان بأسواق ولاية الخرطوم .

وقال رئيس الغرفة، محمد عثمان كردي، في تصريح لـ(سونا)، إن أسعار الألبان بولاية الخرطوم تحددها وتتحكم فيها هبوطاً وارتفاعاً آلية السوق وفقاً لحجم وتكلفة الإنتاج، نافياً في هذا الصدد أي تصريح أو إفادات له تشير إلى أن سعر رطل اللبن سيقفز إلى نحو (1000) جنيه بولاية الخرطوم، منوها إلى أنه حديث مغلوط.

وأشار كردي الى هناك تحديات كبيرة ومعوقات ما زالت تواجه قطاع منتجي الألبان بولاية الخرطوم أدت الى حدوث انخفاض حاد في حجم الإنتاج من (700) طن في اليوم في العام 2017 إلى (200) طن في العام 2021، وإلى (150) طناً فقط في اليوم حالياً؛ مما انعكس على الأسعار بالارتفاع المستمر لسعر الرطل الذي يتراوح الآن ما بين (350 – 450) جنيهاً للرطل بولاية الخرطوم.

صحيفة السوداني