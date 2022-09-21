قالت إنَّ الزيادة بلغت 50% .. شعبة المستوردين: زيادة جنونية في أسعار السيارات





كشف رئيس شعبة مستوردي السيارات التابعة لاتحاد الغرف التجارية، عمرو أبو جعفر، عن زيادات جديدة وصفها بـ “الجنونية” في أسعار السيارات في أسواقها بالخرطوم.

وقال عمرو لـ”الحراك” إن الزيادة الجديدة في قيمة السيارات بلغت نحو (50%) على السعر القديم، عازياً ذلك بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي، وتهاوي قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وأشار إلى توقف حركتي البيع والشراء بالسوق من جانب المواطنين بنسبة 80-90% خصوصاً بعد قرار زيادة السعر الجمركي والتردي المريع في الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى تصنيف غالبية الشعب لسلعة السيارات بأنها من السلع الكماليات بعد ارتفاع أسعارها.

وكشف أبو جعفر عن توقف العديد من شركات الإستيراد استجلاب سيارات من الخارج، نتيجة لزيادة الرسم الجمركي الذي ضاعف من أسعار السيارات مئات المرات، الأمر الذي أدى لعزوف المواطنين عن الشراء بصورة غير مسبوقة من قبل الجمهور.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي