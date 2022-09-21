تعرف على أفضل 10 لاعبين بالقدم اليسرى في تاريخ ليفربول





برزت أسماء عديدة قدمت السهل الممتنع في عالم المستديرة، فاستخدمت أقدامها اليسرى ببراعة استثنائية على غرار مارادونا، ومالديني، روبرتو كارلوس وليونيل ميسي.

وتحظى كرة القدم العربية بالكثير من المواهب التي تتقن اللعب بالقدم اليسرى، ومنهم من شق طريقه ليبدع في الأندية الكبرى بالملاعب الأوروبية التي انتشر فيها نجوم المنتخبات العربية.

ليس ذلك كل شيء، فقد أصبح عدد منهم من أبرز لاعبي فرقهم والقارة أيضا مثل الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش لاعب تشلسي، والنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

ففي السطور التالية نسلط الضوء على أفضل 10 لاعبين يستخدمون الرجل اليسرى في التهديف في تاريخ ليفربول الإنجليزي من جون بارنز إلى الفرعون محمد صلاح.

وقال موقع “thisisanfield” المعني بأخبار نادي ليفربول وفقا لسكاي نيوز عربية، إن محمد صلاح دخل القائمة، التي ضمت عددا من أساطير “الريدز”، أمثال روبي فاولر وجون بارنز.

وليس ذلك فحسب، إذ إن صلاح وفقا للموقع احتل المرتبة الثانية، وتضم القائمة الأسماء التالية:

10. باتريك بيرغر

9. فابيو أوريليو

8. دانيال ستوريدج

7. جون آرني ريس

6. ستيف هيغواي

5. آلان كينيدي

4. راي كينيدي

3. روبي فاولر

2. محمد صلاح

1. جون بارنز

وقال الموقع إنه لم يتوقع أحد أن يظل صلاح القادم من نادي روما صيف 2017 أن يبقى في ليفربول حتى اليوم.

وأضاف أن اللاعب الموهوب والفريد من نوعه برهن على قدرة في اللعب بالقدم اليسرى خاصة في المباراة الشهيرة أمام تشلسي عام 2019، عندما سجل هدفا أظهر موهبة قدمه اليسرى.

البيان