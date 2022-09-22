رسمياً .. المريخ السوداني يحدّد ملعب مباراة الأهلي طرابلس





أعلن نادي المريخ السوداني، عن تسمية ملعب”شيكان” بمدينة الأبيض، لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 من أبطال إفريقيا.

وأفاد النادي”أرسل نادي المريخ خطابًا صباح اليوم الخميس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم، باختيار النادي لـ “استاد الأبيض” لإقامة مباراة الفريق أمام اهلي طرابلس الليبي في ذهاب دور الـ ” 32″ من دوري أبطال إفريقيا”.

وتابع” حدّد المريخ يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر الساعة الرابعة عصرًا موعدًا للمباراة”.

والسبت، تأهل المريخ السوداني إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على حساب سولار الجيبوتي بالفوز بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

باج نيوز