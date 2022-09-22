صلاح وحجازي في مران منتخب مصر ببرج العرب





قاد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، تدريب المنتخب الأول ببرج العرب بوجود المحترفين الثمانية محمد صلاح، مصطفي محمد، احمد حجازي، تريزيجيه، طارق حامد، كوكا، عمرو مرموش، استعداد لمباراة منتخب النيجر الودية التي تقام غدا على استاد الإسكندرية

وشهد الاستاد حوار مطول بين روي فيتوريا ومحمد صلاح قبل بدء المران ومع بدء توافد اللاعبين لارض الملعب، وأضاف صلاح نوعا من البهجة قبل المران من خلال مداعبته للاعبين وحركات مضحكة.

وبدأ المران بشكل جدي لكافة اللاعبين المشاركين في الاستعداد للمباراة وسط تعليمات الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، كما أدي حراس المرمى تدريبات منفصلة مع مدربهم وسط تعليمات خاصة لحراس المرمي محمد الشناوي

وكان مدرب منتخب مصر روي فيتوريا عقد مؤتمر صحفي باستاد برج العرب بحضور كابتن المنتخب أحمد حجازي، قبل مباراة الغد الودية مع منتخب النيجر.

وأكد فيتوريا ان لديه تفاؤل كبير بوجود المنتخب المصري في كأس العالم ٢٠٢٦ لما لمسه من اللاعبين من جدية وتنفيذ المطلوب منهم ووجود لاعبين علي مستوي عالي وعالمي.

وأوضح أنه وسع في دائرة اختيار اللاعبين وجري، اختار ٢٧ لاعبا،لافتا ان باب المنتخب مفتوح إمام الجميع، والاستمرار عامل مهم طبعا للاعب، وأهم شئ ان يستمر اللاعب مع المنتخب واللاعب يجب أن يعرف ماهو المطلوب منه خلال تواجده مع المنتخب.

واكد مدرب المنتخب وجود لاعبين لأول مرة له أهداف ولكن وجودهم يكون بعدد محدود،واللاعب المصري ان كان هناك أحد غير جيد سأقول ولكن لن يكون هذا كثيرا واغلب اللاعبين عندهم خبره ويؤدون بشكل رائع.

بوابة فيتو