ليفربول يُفاجئ ميلان بعرض غير منتظر لضم بن ناصر





يواصل نادي ميلان الإيطالي مساعيه، في إطار الاحتفاظ بخدمات النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، بعدما وصلت مفاوضات تجديد عقده لطريق مسدود، وهو ما يفتح الباب أمام رحيل اللاعب نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لشبكة “سبورت ميدياسات” الإيطالية، الخميس، فإن نادي ليفربول يواصل مراقبة وضع بن ناصر ومستقبله مع ميلان، حتى أن النادي الإنكليزي عرض على اللاعب، راتباً مغرياً تقدر قيمته بحوالي 4 ملايين يورو سنوياً.

وأكد المصدر ذاته، أن هذا العرض فاجأ إدارة النادي الإيطالي، كونه نفس الراتب الذي يشترطه بن ناصر، مقابل تجديد عقده مع ميلان، في حين أن إدارة “الروسونيري” عرضت راتباً قدره 3 ملايين يورو سنوياً، مع العلم أن الجزائري الشاب ينال حالياً راتباً قدره 1.7 مليون يورو سنوياً، مما يراه المتابعون أنه لا يوازي المكانة التي وصل إليها اللاعب في آخر موسمين.

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هل قرر بن ناصر عدم تمديد عقده مع ميلان؟

وتأتي رغبة ليفربول في ضم بن ناصر، كون المدرب يورغن كلوب يواصل عملية البحث عن لاعب خط وسط جديد للفريق، وهذا مع الإصابات المتتالية التي تلاحق الإسباني تياغو ألكنتارا، وكذلك الغيني نابي كايتا منذ انضمامهما للفريق.

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