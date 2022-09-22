كومان يهاجم لابورتا ويكشف سبب فشل انتقال فينالدوم إلى برشلونة





يبدو أن المدرب الهولندي رونالد كومان، لم يهضم بعد قرار إقالته من تدريب برشلونة الموسم الماضي، وتعويضه بالمدير الفني، تشافي هيرنانديز، رغم كلّ التضحيات التي قام بها، بداية بقبوله تدريب الفريق الذي كان يعاني اقتصادياً ورياضياً، من جهة، ومن جهة أخرى تضييع فرصة قيادة منتخب “الطواحين” في بطولتي يورو 2020 وكأس العالم قطر 2022.

وهاجم كومان مجدداً، رئيس فريق برشلونة، خوان لابورتا، متهماً إياه بأنه كان سبباً في فشل تعاقد النادي الكتالوني مع لاعب خط الوسط الهولندي، جورجينيو فينالدوم، صيف 2021، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنكليزي.

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، الأربعاء: “حاولت التوقيع مع فينالدوم ولكنني فشلت، لأن الرئيس ظل يضايقني بدل التوقيع مع لاعب إضافي، تسبب ذلك في تعطيل الصفقة”.

وأضاف مدرب منتخب هولندا السابق قائلاً: “اختار اللاعب الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان، لو لم يقم بذلك، لكان فينالدوم قد لعب في الكامب نو”.

كومان يرفع التحدي في وجه ماني: أنا الأفضل

وكان فينالدوم قريباً جداً من حمل قميص نادي برشلونة الموسم الماضي، ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية التي كان يعاني منها النادي الكتالوني، تسبب في تأخير المفاوضات، قبل ظهور نادي باريس سان جيرمان الذي حسم الصفقة، وتعاقد مع اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2024.

ولم يحالف الحظ فينالدوم، إذ قرّر الرحيل عن صفوف النادي الباريسي بعد موسم واحد فقط، والانتقال إلى نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

العربيه نت