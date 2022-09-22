رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يصدر قرارًا جديدًا





بالتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة.

أصدر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، قرارًا بالموافقة على الالتمسات المقدّمة من عددٍ من الاتحادات المحلية والأندية بالموافقة على مشاركتها في منافسة الدوري العام لهذا الموسم 2022 ـ 2023، بصورة استثنائيةٍ.

جاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي، ممهورٍ بتوقيع الأمين العام للاتحاد مجدي شمس الدين.

وأفاد التعميم، أنّ الخطوة جاءت تقديرًا للظروف التي وردت في الالتماسات.

وقال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، معتصم جعفر، إنّه واعتبارًا من الموسم القادم ستكون المشاركة قاصرة على الاتحادات التي أكملت المنافسة من دورتين كاملتين.

باج نيوز