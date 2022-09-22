لُقب بـ”بنزيما”.. من هو كريم الدبيس صفقة الأهلي المصري الجديدة؟





أتم النادي الأهلي المصري صفقة صيفية جديدة بتعاقده مع اللاعب الشاب كريم الدبيس قادما من نادي وادي دجلة.

أحمد عصام وكيل أعمال الدبيس، أكد في تصريحات للصحافة المصرية أن موكله وقع بالفعل على عقود الانتقال، ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الأهلي.

ويعتبر كريم الدبيس رابع صفقات الأهلي خلال الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي، وشادي حسين ومصطفى سعد “ميسي” من سيراميكا كليوباترا.

وتأتي هذه الصفقة كجزء من اتفاق بين إدارتي الأهلي ووادي دجلة لانضمام 8 لاعبين من ناشئي دجلة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض “العين الرياضية” في هذا التقرير أبرز المعلومات عن صفقة الأهلي الجديدة.

من هو كريم الدبيس؟

الدبيس لاعب شاب مصري من مواليد 3 يونيو/حزيران 2003، حيث يبلغ من العمر 19 عاما ويلعب بقدمه اليسرى.

بدأ اللاعب الشاب مسيرته بنادي شبين القناطر، ثم ارتدى قميص المقاولون العرب 5 سنوات، ليدون اسمه بين خريجي مدرسة “ذئاب الجبل”، أبرزهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

بعدها انضم الدبيس إلى صفوف وادي دجلة بشكل نهائي، ويلعب في صفوفه منذ 4 أعوام.

يجيد كريم الدبيس اللعب على الجانب الأيسر من الملعب سواء في مركز الظهير أو الجناح، كما يجيد اللعب كجناح أيمن.

تدرج الدبيس ضمن فرق الناشئين لدجلة، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

خاض اللاعب الشاب مع دجلة موسم 2020-2021، حيث لعب معه في الدوري المصري الممتاز، قبل هبوط الفريق الأصفر للدرجة الثانية.

وبعد هبوط الفريق، أصبح اللاعب عنصرا أساسيا في فريق وادي دجلة، الذي يشارك الآن في دوري الدرجة الثانية المصري (الممتاز ب).

عقب مشاركته مع دجلة، تلقى اللاعب استدعاء من منتخب مصر للشباب الذي يقوده محمود جابر، وأصبح أحد العناصر المهمة به.

رفض الاحتراف ولقب بنزيما

ورغم صغر سنه، إلا أن الدبيس (19 عاما) كان على وشك خوض تجربة احترافية أوروبية، حيث تلقى عرضا من نادي كورتريك البلجيكي، كما خاض فترة معايشة مع أودينيزي الإيطالي لـ10 أيام.

وقال كريم الدبيس في تصريحات إعلامية سابقة: “خلال فترة المعايشة كان اللاعبون في أودينيزي ينادونني ببنزيما”.

وقضى اللاعب فترة معايشة أخرى في نادي أولمبياكوس اليوناني، وكان قريبا من الانضمام إليه لولا تعطل الصفقة بسبب بعض التفاصيل الصغيرة.

كما سبق لكريم أن تلقى عدة عروض بعد بدايته مع وادي دجلة من أندية تونسية، لكنه رفضها جميعا.

العربيه نت